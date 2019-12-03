شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يستقبل حفيد الطيار محمد صدقى رائد الطيران المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر الوزارة، المهندس طارق أسامة محمد صدقى، حفيد الطيار محمد صدقى رائد الطيران المدنى المصرى، وذلك على هامش استعداد وزارة الطيران المدنى للاحتفال بعيد الطيران المدنى التسعين، الذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بحفيد الطيار محمد صدقى صاحب التاريخ المضىء والمشرف للطيران المصرى.

وأكد وزير الطيران على أنه يجب إحياء التراث التاريخى للطيران المصرى من خلال تكريم الرموز اللامعة والرواد الأوائل التى أضافت للطيران المصرى العديد من الإنجازات... وأن احتفالات الوزارة هذا العام بالعيد التسعين للطيران سوف تشهد تكريماً لاسم الطيار محمد صدقى.

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وأضاف أن حلم الطيران المصرى بدأ بمحاولات عدة أهمها المغامرة التى قام بها الطيار محمد صدقى من ألمانيا عندما قرر دراسة الطيران المدنى هناك على نفقته الخاصة وحصل على جميع الشهادات واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ونجح فى القيام برحلة جوية مثيرة من برلين إلى القاهرة، وأنه يجب أن نستلهم ونستمد من هذه التجربة الاستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار وأنه بالإرادة والعمل نستطيع أن نقهر التحديات وأنه ليس هناك مستحيل أمام تحقيق أحلامنا الطموحة الهادفة فى الارتقاء بصناعة النقل الجوى المصرى والوصول بها إلى العالمية.

ومن جانبه أعرب المهندس طارق محمد صدقى عن سعادته بهذا اللقاء الكريم وحفاوة الاستقبال من جانب وزير الطيران المدنى، مؤكداً على أن الوزارة لاتنسى روادها الأوائل فى مجال الطيران المدنى وتخليد ذكراهم دائما تقديرا لجهودهم التاريخية التى بذلوها فى خدمة الطيران المدنى المصرى.

وفى ختام اللقاء قام وزير الطيران بإهداء المهندس طارق صدقى درع الوزارة تقديرًا لجهوده التاريخية فى مجال الطيران المصرى.

جدير بالذكر أن طارق محمد صدقى وصل أمس القاهرة برفقة زوجته قادماً من ألمانيا على طائرة مصر للطيران وقام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولى باستقبالهما بالورود والترحيب وتنظيم جولة سياحية لهما لزيارة معالم القاهرة التاريخية.