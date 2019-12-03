مختار جمعة يبحث مع ممثلي 3 وزارات تحصين الشباب من التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع بممثلي وزارات (الأوقاف - التربية والتعليم- الشباب والرياضة - الثقافة)، لمواصلة بحث أوجه التعاون والتنسيق، لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة ، والمشاركة في الإعداد والتحضير لمؤتمر الشأن العام .

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن مؤتمر الشأن العام لن يقتصر على الشأن العام الديني فحسب، وإنما يشمل الشأن العام السياسي والاقتصادي والثقافي، وكل ما يتصل بقضايا الشأن العام بمشاركة وطنية واسعة، مشيرا إلى أن الشأن العام والمصلحة العامة أمران ملازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح، وأن هذا العمل المشترك يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك ، ونحتاج إلى جهد متواصل للانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع .

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واستعرض اللقاء أحدث إصدارات وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب في مجال التثقيف من خلال سلسلة (رؤية).

وتناول اللقاء العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم في القوافل التعليمية، والدورات التدريبية المشتركة لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية بالأكاديمية الدولية للتدريب، زدورة تنمية المهارات الإعلامية بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي، والهيئة الوطنية للإعلام .

حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بالوزارة، والدكتورة نوال محمد شلبي مدير مركز تطوير المناهج الدراسية، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع بوزراة الشباب، ومدحت فايد رئيس الإدارة المركزية للهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف.​