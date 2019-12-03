"البيئة" ومكتبة الإسكندرية تطلقان مبادرة للحفاظ على الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة، من خلال مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو - المرحلة الثالثة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا تحت شعار"راجعين - للطبيعية " لاطلاق مبادرة "الحفاظ على الطبيعة: أسلوب حياة والتزام إنساني"، بحضورالدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والدكتور أحمد وجدي؛ أستاذ الهيدرولوجيا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومدير المشروع، والمهندسة سماح صالح؛ المدير الوطني لمشروع بناء القدرات الوطنية بوزارة البيئة ولفيف من الأساتذة والمتخصصين فى المجال.

من جانبه، قال الدكتور أحمد وجدي، إن مبادرة العودة إلى الطبيعة تهدف للتوعية بقضايا البيئة التي طالما نادى بها المتخصصون في الماضي، مضيفًا :"مِن الجيد بدء الاهتمام بهذا الملف لأنه يتعلق بالكوكب الذي نعيش فيه، إلا أنه أمامنا الكثير لتنفيذه في هذا الصدد".

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل؛ على اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي خاصة لدى الشباب، موضحة قيام المكتبة بالتعاون مع وزارة البيئة بالعمل على تنفيذ برامج توعية للشباب لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة.

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وقالت المهندسة سماح صالح، إن الطبيعة ترد على ممارسات الإنسان بنفس قدر تعديه عليها، وإذا ما تم عيش الأجيال الحالية كما كان يعيش أباءهم سيتسبب ذلك في نتائج كارثية على الكوكب، كما أن الحياة المدنية هي أكبر خطر على البيئة وسبب تدميرها.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بقضايا البيئة التي طالما نادى بها المتخصصون في الماضي فى ظل الاهتمام العالمى بالقضايا البيئية خاصة عقب التغييرات التي يشهدها الكوكب وعلى رأسها التغييرات المناخية، كما أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا للقضايا البيئية حيث تسعى إلى أن يكون البعد البيئى بحلول عام ٢٠٣٠ محورًا أساسيًّا في كافة القطاعات.

واستعرض المؤتمر الدور الذي تقدمه وزارة البيئة ومكتبة الإسكندرية لخدمة قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى المواطنيين وخاصة الشباب، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التفاعلية التي استهدفت تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.