"الطيران المدنى" تبحث تشغيل خط طيران مباشر مع سفير كازاخستان بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ناقش الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مع أرمان ايساجالييف سفير دولة كازاخستان لدى مصر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوي، وتشغيل خط طيران مباشر بين البلدين خاصة في ظل زيادة الطلب السياحي لزيارة المقاصد التاريخية والأثرية بمصر لكل من دول سياح كازاخستان وأوزبكستان وروسيا مما يزيد من عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

اكد وزير الطيران على التطور الملحوظ للعلاقات المصرية الكازاخية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مشيرًا إلى ترابط تاريخي مشترك بين البلدين من خلال شخصيات تاريخية مؤثرة مثل السلطان بيبرس والعلامة الفارابي، وأضاف المصري أن الوزارة تحرص على التواصل والتعاون المستمر مع دولة كازاخستان في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني.

ومن جانبه أعرب ايساجالييف أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون في مختلف أنشطة الطيران المدني.​