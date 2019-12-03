فرج عامر: التاريخ سيذكر أن السيسي أعاد الحياة لصناعة الأثاث بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمحافظة دمياط، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر أن الرئيس السيسي أعاد صناعة الأثاث للحياة بدمياط بعد أن ماتت إكلينيكيا، بعد افتتاحه لأكبر مدينة للأثاث على مستوى العالم كله.

ووصف "عامر"، في بيان اليوم، مدينة دمياط للأثاث، بأنها واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى وستكون نقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتنمية قطاع الأثاث الذي يعد واحدًا من أهم القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.

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وتابع :"المدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة لصناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأصبحت المدينة جاهزة للافتتاح"، مشيرًا إلى أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يعتبر مدينة وجامعة صناعية متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها.

وأوضح أن المدينة بها منطقة تجارية وتسويقية ومركزًا تكنولوجيا وتقام على مساحة 331 فدانا ويضم 54 هنجرا بإجمالي 1348 ورشة وتم توفير كل الخدمات للتيسير على الصناع الحاجزين بالورش بالمدينة، وتوفير فرص تدريبية لهم على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في هذه الصناعة، فضلا عن إنشاء "محطة مدينة الأثاث"، وعمل خط سير للسرفيس لربط المدينة بباقى المناطق الحيوية بالمحافظة.

وقال إن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستقوم بزيارة لمدينة الأثاث بدمياط وسوف تلتقى على الطبيعة مع جميع من يعملون بهذه الصناعة التاريخية لبحث جميع مشكلاتهم، والعمل على حلها مع المسئولين حتى يكون لهذه المدينة العالمية دورها في تصدرير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة وللأسواق العربية ولأفريقية بصفة خاصة.