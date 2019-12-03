مصرع سيدة وأطفالها في انهيار عقار.. والتحريات: "صاحب البيت باع خشب السقف"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 متهمين في مصرع أم وأبناءها الثلاثة، وإصابة 3 آخرين، بعد انهيار منزل بمصر القديمة.

وبدأت الواقعة ببلاغ للرائد محمد عاطف، معاون مباحث قسم مصر القديمة، من شرطة النجدة، بانهيار جزء من عقار مكون من عدد 3 طوابق بمساحة 60 متر، بمنطقة عزبة المدابغ دائرة القسم.

وتسبب إنهيار أحدى الغرف بالطابق الثالث، في وفاة ربة منزل و أطفالها "ولدين وبنت" من قاطني العقار متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وتم استخراج الجثامين بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقلهم لمشرحة النيابة بزينهم، وحدوث إصابة كل ثلاثة آخرين تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد محمد السيد، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبين قيام مالك العقار ببيع عروق خشبية خاصة بسقف الطابق الأخير للعقار لـ "أ.س" صاحب عربة فول بمنطقة سور مجرى العيون دائرة القسم، ومقيم بمساكن عين الصيرة بذات الدائرة ما أدى لانهيار العقار على النحو المُشار إليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تمكن الرواد رامي عبد العال، وإبراهيم كرم، وإسلام طه، ومحمود كمال، ضباط مباحث القسم، من ضبطه.

واعترف المتهم، أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بما جاء في التحريات؛ وأقر بشرائه عدد 12 عرق خشبي من مالك العقار سالف الذكر نظير مبلغ مالي 650 جنيه بقصد استخدامها لإنشاء تعريشة سقف أعلى عربة الفول ملكه حيث قام بإرسال كلاً من "ه.ب" عامل و "أ.م" عامل، للعقار المشار إليه لحمل العروق الخشبية وتسليمها له، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها وتم بإرشادهما ضبط العروق الخشبية المُشار إليها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عمرو الذهبي، مساعد فرقة مصر القديمة، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.