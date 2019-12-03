تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "ولاية داعش الصعيد" لـ 19 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، في اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، لجلسة 19 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.