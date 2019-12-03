تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف لـ 3 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأوقاف"، لجلسة 3 فبراير.

وجاء قرار التأجيل، لاستعلام عن المستندات من نيابة أمن الدولة العليا.

Advertisements

والمتهمون في القضية هم؛ ماجد غالب، وأمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميًا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أرضي الدولة بقيمة 336.66400 جنيه.