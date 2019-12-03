وزير الداخلية يكافئ 648 رجل شرطة لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 648 من رجال الشرطة بمديريات أمن، (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والدقهلية، والفيوم، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان، وجنوب سيناء)، وقطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع السجون، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، والإدارة العامة لأمن الموانئ، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، والإدارة العامة لرعاية الأحداث، والإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة).

جاء ذلك نظراً لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الآداء وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

وفي إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.