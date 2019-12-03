في نوفمبر.. ضبط 85 قضية تهريب و6 قضايا مخدرات بمحور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة، وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية، والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" والقوات المسلحة فى نطاق الاختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر نوفمبر 2019، عن تحقيق العديد من النتائج من بينها، ضبط 85 قضية تهريب بضائع، وضبط 6 قضايا مخدرات، وضبط 1قضية تهريب كاميرات، وضبط 7 قضايا سلاح أبيض، وضبط 1 قضية تموينية، وضبط 4 قضايا تزوير، وضبط 132 مخالفة إجراءات جمركية، وضبط 65 قضية دخول دائرة بدون تصريح، وضبط 41 قضية عدم حمل تحقيق شخصية ، وضبط8 قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 10قضايا صيد بدون تصريح، وضبط 46 قضية انتهاء مدة التصريح، وضبط 14مخالفة صعود باخرة بدون تصريح ، وضبط 20 مخالفة مرورية.

كما تم تنفيذ 1637حكم قضائي متنوع، وتنفيذ 13 حكم جناية، وتنفيذ 2028 حكم حبس، وتنفيذ 99 حكم غرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .