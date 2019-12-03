المتهم بقتل زوجته في الهرم يمثل جريمته أمام النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

مثل المتهم بذبح زوجته في الهرم، جريمته داخل مسرح الجريمة؛ حيث انتقل القول الأمني مصاحب للمتهم إلى مكان الواقعة، للتمثيل بوقائع جريمته.

تخلص تاجر من زوجته بالهرم، ممزقاً جسدها بسكين، وتبين من التحريات، أن الزوج قتل زوجته لأنها "زنانة"، وأنه ادعى في البداية، أن عددا من الملثمين اقتحموا شقته بمنطقة المريوطية بقصد السرقة، وقتلوا زوجته، وأصابوه.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، وتبين أن المجني عليها تدعى "مارينا" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسدها، وجرح ذبحي في الرقبة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أنه بالفحص الذي جرى بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، وقطاع الغرب، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، عدم صحة رواية الزوج، وأنه تشاجر مع زوجته بسبب خلافات زوجية فقتلها، وادعى تلك الرواية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة قائلا: "كانت زنانة"، وتحفظت القوات على سلاح الجريمة، وجرى إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.