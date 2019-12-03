بحوزتهم قطع أثرية يونانية.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ثلاثة أشخاص بسوهاج لقيامهم بأعمال الحفر بداخل مسكنهم بقصد التنقيب عن الآثار وبحوزتهم قطع آثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، (قسم شرطة السياحة بسوهاج)، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص عامل، "له معلومات جنائية" - مُقيم بناحية الضياع بدائرة مركز شرطة المراغة)، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار وحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته نجليه ("سائق - عامل")، وبحوزتهم (2 وعاء من الجرانيت الأسود - 1مطحن من الحجر الجيري "ترجع للعصر اليوناني الروماني") وعُثر بالمنزل على حفر (بعمق 2,5 متر تنتهى بسرداب وبنهايته 2 سرداب آخرين) كما تبين وجود شواهد أثرية ثابتة أسفل الحفر عبارة عن "بقايا مباني ترجع للعصر اليوناني الروماني".

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وبالتنسيق مع مفتشي أثار المنطقة أفادوا بوجود بداية كشف أثرى وأن القطع المضبوطة أثرية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.