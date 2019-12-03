مصر | ضبط 3 أشخاص تسببوا في انهيار عقار مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص تسببوا في انهيار عقار مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، من شرطة النجدة بانهيار جزء من العقار رقم 9 حارة عبد ربه من شارع سالم ظريفة بمنطقة عزبة المدابغ ـ دائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 3 طوابق بمساحة 60 متر، وتبين انهيار إحدي الغرف بالطابق الثالث وسقوطها علي الغرف التي أسفلها حتى الطابق الارضي نتج عن ذلك وفاة ربة منزل وأنجالها من قاطني العقار (متأثرين بإصابتهم بكدمات وكسور متفرقة بالجسم).

وتم استخراج الجثامين بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقلهم لمشرحة النيابة بزينهم، وكذا حدوث إصابة كل ثلاثة آخرين تم نقلهم لمستشفى المنيرة العام.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالك العقار ببيع عروق خشبية خاصة بسقف الطابق الأخير للعقار للمدعو أ س ف سن 45 صاحب عربة فول بمنطقة سور مجرى العيون ـ دائرة القسم ومقيم بلوك 75 مساكن عين الصيرة بذات الدائرة مما أدى لانهيار العقار على النحو المُشار إليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بشرائه عدد 12 عرق خشبي من مالك العقار سالف الذكر نظير مبلغ مالي 650 جنيه بقصد استخدامها لإنشاء " تعريشة سقف " أعلى عربة الفول ملكه حيث قام بارسال كلًا من:

ه ب ف سن 35 عامل ومقيم بلوك 72 مساكن عين الصيرة ـ دائرة القسم

أ م س سن 32 عامل ومقيم 8 حارة مكاوي ـ دائرة القسم، للعقار المشار إليه لحمل العروق الخشبية، وتسليمها له.



وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها 00 وتم بارشادهما ضبط العروق الخشبية المُشار إليها.

وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تكثيف الجهود لضبط مالك العقار الهارب.

