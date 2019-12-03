مصر | شاهد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": مشوفتهاش وهي بتتحرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": مشوفتهاش وهي بتتحرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بأكاديمية الشرطة شاهد الإثبات محمد غالي عبد الرسول علي، أثناء جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

وسألته المحكمة عن صلته بالمتهمين عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد، فأجاب الشاهد قائلا إنه من نفس المنطقة التي أسكن بها.

وعن واقعة إضرام النيران بكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، قال الشاهد إنه أغلق المقهي الخاص به في أثناء الأحداث عند رؤيته لأعمال الشغب والتظاهر ونفي رؤيته لواقعة الحريق نفسها ولكنه شاهد التظاهرات متجهة إلى الكنيسة وأكد أنه لا يعلم كيف تجمعوا.