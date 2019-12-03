مصر | المحكمة تتحقق بنفسها من متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة تتحقق بنفسها من متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المتهم أحمد شامي الحمامي وأخرجته من قفص الاتهام والذي تبين صحة أسمه ياسر سامي إسماعيل علي وقرر أن اسم والدته نبوية صميدة أحمد سعد وتاريخ ميلاد 23 يناير 1984 ويعمل عامل دوكو سيارات ويقطن بكفر حكيم وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

وقدمت النيابة ما يفيد إعلان المتهم طارق إبراهيم أحمد بجلسة اليوم وأنه تم إعلانه بشخصه ومرفق بالإعلان صورة من بطاقته الشخصية.

كما قدمت محضرا محررا بمعرفة أمين شرطة محمد صلاح والذي أثبت فيه إنه نفاذا لقرار المحكمة بإعلان الشاهد محمد غالي عبد الرسول علي فقد انتقل إلى محل إقامته وتقابل مع الشاهد المطلوب وقام بإعلانه للحضور.

وكما قدمت النيابة كتاب محكمة النقض بتاريخ 1 ديسمبر 2019 الذي تضمن ضم الاحراز بالقضية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.. فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

