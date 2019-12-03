مصر | في "حرق كنيسة كفر حكيم".. النيابة تطلب أقصى عقوبة.. والمتهم: "أنا مكنتش هناك اصلا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "حرق كنيسة كفر حكيم".. النيابة تطلب أقصى عقوبة.. والمتهم: "أنا مكنتش هناك اصلا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة توقيع أقصى عقوبة على المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

بينما قدم الدفاع الحاضر عن المتهم قرارا صادرا لصالح المتهم بالعفو من العقوبة.

وواجهت المحكمة، المتهم بما نسب إليه بأمر الإحالة التي تلته النيابة العامة فأنكر جميع التهم قائلا: "محصلش أنا أصلا مكنتش هناك".

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.