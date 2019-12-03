مصر | "مارس الشذوذ الجنسي معه وقتله".. اعترافات المتهمين بقتل عاطل بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مارس الشذوذ الجنسي معه وقتله".. اعترافات المتهمين بقتل عاطل بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهمون بقتل عاطل داخل شقته، بمدينة الشيخ زايد، بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، أنه تعرف على المجني عليه أثناء حبسهما سابقا وعقب خروجه من شهرين تواصلا سويا وتردد عليه بالشقة محل البلاغ وتبين له أنه شاذ جنسيا ومارسا الفجور عدة مرات وخلال أحد المرات تلاحظ له وجود مبالغ طائلة معه، إثر تجارته المخدرات.

وأضاف أنه بيت النية على قتله ويوم 21 من الشهر الماضي، بعد ممارستهما الشذوذ الجنسي، تركه نائما على بطنه وأحضر قطعة حديد، وضربه بها على رأسه، ثم طعنه بسكين عدة مرات، وحاول التخلص من الجثة، لكنه فشل، لوجود أمن إداري بالكومباوند سكنه.

وتابع خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه اتصل بالمتهم التاني لمساعدته في إخفاء معالم الجريمة، وأحضر بلاستر وقطن ونضفوا الشقة ويحطوا بلاستر على الجروح ونقلوه من الأوضة ووضعوه في الحمام وسرقوا شنطة بداخلها 700 ألف جنيه وهربوا، وبحوزتهم، الملابس الملطخة بالدماء، وأدوات الجريمة، ثم تخلصوا منهاعند وصلة دهشور بأكتوبر.

وواصل الأول تصريفه المبلغ المسروق لـ4 من أصدقائه على علم بالحادث تم ضبطهم وأرشدوا عن المبلغ المالي، وتم ضبط 671 ألف جنيه، وذهب بـ 13 ألف جنيه ( الإجمالي 684 الف جنية ).

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كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم الشيخ زايد ثاني، من إدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالدور الارضي بالعقار رقم 83 كومباوند حداىق كونتنينتل الحي 12.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة مستأجرة لامين، 37 سنة، عاطل سابق اتهامه في 4 قضايا تزوير ومخدرات، وباستئذان النيابة العامة وكسر باب الشقة عثر على جثة المذكور في الحمام يرتدي بنطال ترنج وعالي من أعلى وبه اصابات رضية وجروح طعنية عليها إسعافات طبية بلاستر وقطن.

وبالفحص والمعاينة توصلت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، رضا، وشهرته، سمكة، 22 سنة، عاطل ومقيم اكتوبر سبق اتهامه في قضايا مخدرات، أحمد، 31 سنة، سائق توك توك ومقيم اكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.