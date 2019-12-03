مصر | تجديد حبس 9 متهمين بـ"حسم الإرهابية" بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 9 متهمين بـ"حسم الإرهابية" بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، أمر تجديد حبس 9 متهمين في القضية رقم 282 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ"حسم الإرهابية". والمعروضين هم كل من: ١- خالد كمال عطية عبد المقصود

٢- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة

٣- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك

٤- صابر محمد لبيب مغربي

٥- محمد محمود محمد أبو زيد

٦- أشرف خيري عبد العزيز محمد

٧- أسامة محمد عبدة مجاهد

٨- أحمد طه محمد طه سيد

٩- أسامة كامل عيد سليمان يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.

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