مصر | تجديد حبس متهم بـ"أجناد مصر 4" أمام غرفة المشورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم بـ"أجناد مصر 4" أمام غرفة المشورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، أمر تجديد حبس متهم واحد في القضية رقم 831 لسنة 2016، والمعروفة بـ"تنظيم أجناد مصر 4" وهو المتهم أحمد مجدي عبد العليم الطيب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة داخل البلاد، وضد رجال الجيش والشرطة، وتكفير الحاكم، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

