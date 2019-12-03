أخبار مصر | وزير الطيران المدني يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يلتقي سفير كازاخستان بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بمكتبه، أرمان إيساجالييف، سفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوي.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران بالسيد أرمان ايساجالييف مؤكدًا على التطور الملحوظ للعلاقات المصرية الكازاخية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية مشيرًا إلى أن هناك ترابط تاريخى مشترك بين البلدين من خلال شخصيات تاريخية مؤثرة مثل السلطان بيبرس والعلامة الفارابى، وأضاف المصرى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التواصل والتعاون المستمر مع دولة كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني.

وأعرب "إيساجالييف" عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مضيفًا أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، حيث ناقش الجانبان دراسة تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وجمهورية كازاخستان خاصة فى ظل زيادة الطلب السياحى للمقاصد التاريخية والأثرية لكل من دول كازاخستان وأوزبكستان وروسيا مما يزيد من عدد الرحلات الجوية بين البلدين.