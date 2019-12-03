أخبار مصر | المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 50 شابا وفتاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 50 شابا وفتاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، حفل زفاف جماعي لـ50 شابا وفتاة من الأسر الأكثر احتياجًا من محافاظات الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية.
وجاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر التواصل الاجتماعي.
وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعي، بحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت في حفل الزفاف.
وأعرب الحضور عن شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.
حضر الحفل قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة.