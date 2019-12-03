أخبار مصر | المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 50 شابا وفتاة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك

وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعي، بحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت في حفل الزفاف.

وأعرب الحضور عن شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

حضر الحفل قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة.