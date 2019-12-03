أخبار مصر | تعرف على برنامج تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن

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يعد برنامج "تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية" من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي بإجمالي مبلغ 23 مليون جنيها مصريًا من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة البنية الفيزيقية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولًا إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.

_ الفئة المستحقة:-

الطفل

المسنين

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_ أهداف المبادرة:-

1- تطوير وتحديث البنية والتجهيزات اللازمة بالدور المستهدفة.

2- رفع كفاءة الجهاز الإداري ومقدمي الرعاية من أجل تطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة.

3- تحفيز المشاركة المجتمعية والانخراط المدني من أجل مناصرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.

4- تفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ( الأيتام ) والمسنين داخل دور الرعاية.

_الإنجازات:-

يتضمن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المحاور التالية:

أولا: محور البنية التحتية:

رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( أيتام – مسنين ) وذلك من خلال ( صيانة دورات المياه وأعمال الصرف – صيانة شبكات الكهرباء – دهانات وترميمات – تجهيزات لغرف الإعاشة والأنشطة ).

ثانيا: محور بناء القدرات:

رفع كفاءة الجهاز الإداري ومقدمي الرعاية بدور رعاية ( الأيتام – المسنين ) لتحفيزهم ولرفع قدراتهم ولتنفيذ البرامج المهنية المتميزة وتطبيق مبادئ الحوكمة وتحفيز المشاركة المجتمعية وسياسة حماية الأطفال والمسنين وتحفيز المشاركة المجتمعية وإدارة الموارد بشكل جيد.

ثالثا: محور البرامج والأنشطة:

تصميم وتنفيذ بعض البرامج والأنشطة: الاجتماعية – التثقيفية – المهنية التى من شأنها أن تعزز المشاركة المدنية والتسويق المجتمعي.

رابعا: المتابعة والتقييم:

توافر المتابعة لكافة البيانات والمعلومات التي تخص الأنشطة المنفذة مما يوفر تحليل الموقف الإجمالي للمشروع ومقارنة ما تحقق بما كان مخطط تنفيذه.

وسوف نستعرضهم على النحو التالي:

أولا: في مجال بناء القدرات

1- التعاقد مع عدد من الاستشاريين لإعداد وتصميم الحقائب التدريبية.

2- تم الانتهاء من الحقائب التدريبية لمقدمي دور رعاية الأيتام ومقدمي دور رعاية المسنين بعد المراجعة الفنية الشاملة.

3- تم الإعلان على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 27122019 حتى 1012019.

4- وتم عقد أربع لجان انتهت اللجان باختيار (30) مدرب.

5- الانتهاء من وضع خطة تدريبية شاملة لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والإدارة التنفيذية على الممارسات المهنية لمقدمي الخدمة والحكم الرشيد ودليل البرامج والأنشطة في عدد 159 دار مسنين وعدد 229 دار أيتام في عشر محافظات " القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – إسكندرية – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – أسيوط ".

ثانيا: البرامج والأنشطة:

- تم الانتهاء من إعداد دليل إجرائي للبرامج وأنشطة.

ثالثا: محور البنية التحتية:

- تحديد أسبقية أولى للتطوير لعدد (5) مؤسسات (2 دار أيتام + 3 دور مسنين ) على مستوى ثلاث محافظات وهم ثلاث: ( القاهرة، الغربية، السويس ).