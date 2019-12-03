أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول عدم فعالية الخط الساخن لمواجهة الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة حول عدم فعالية الخط الساخن لمواجهة الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عدم فاعلية فكرة وجود خط ساخن لمواجهة الانتحار وأهمية دراسة الظاهرة.

وقالت إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بوزارة الصحة، أعلنت عن تخصيص خط ساخن لتلقي واستقبال المكالمات حول الراغبين في الانتحار، حيث يقوم الخط باستقبال المكالمات من أي شخص في أي وقت، ويقوم باستقبال المكالمات أخصائيون نفسيون، تلقوا التدريب، في إطار الحملة التي أطلقتها بعنوان “حياتك تستاهل تتعاش” لمكافحة الانتحار.

وأشارت إلى فكرة وجود خط ساخن لمواجهة الانتحار غير عملية، فلا يمكن تخيل أن شخص يريد ان ينتحر سوف يهاتف وزارة الصحة ويخبرهم بذلك.

وطالبت بضرورة أن أن تقوم الوزارة، بخطوة جادة نحو دراسة أسباب انتشار الانتحار وخاصة لدى الشباب في ظل زيادة الحالات في الفترة الأخيرة، والخروج بنتيجة توضح أسباب الانتحار وآليات مواجهة ذلك.

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