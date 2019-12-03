أخبار مصر | ما لا تعرفه عن مشروع "اتنين كفاية" التابع لوزارة التضامن وأهدافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن مشروع "اتنين كفاية" التابع لوزارة التضامن وأهدافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الفئة المستحقة:-
الشروط:-
إجراءات الإشتراك بالبرنامج:-
1. تقوم المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.
2. تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدة وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.
3. تقوم المثقفة المجتمعية بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.
4. في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.
5. تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.
الأهداف:-
المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلــى العــدد المرغوب من الأطفال.
3) تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.