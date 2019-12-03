أخبار مصر | اليوم.. توقيع بروتوكولات تعاون ضمن مشروع "2 كفاية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. توقيع بروتوكولات تعاون ضمن مشروع "2 كفاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الإجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد قام المشروع بتطوير ٣٣ عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولي في ديسمبر ٢٠١٨، وأستفاد من خدماتها المجانية ٣٥ الف و٧١٢ سيدة مستهدفة بالمشروع.
ويشهد الاحتفال الدكتورة سحر السنباطي، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوي وزارة الاوقاف، وممثلى عن المجلس القومى للمراة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.