أخبار مصر | اليوم.. توقيع بروتوكولات تعاون ضمن مشروع "2 كفاية"

تشهد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.

ويشهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من الجمعيات الأهلية فى إطلاق إشارة البدء لتطوير 32 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).

ويأتي مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الإجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد قام المشروع بتطوير ٣٣ عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولي في ديسمبر ٢٠١٨، وأستفاد من خدماتها المجانية ٣٥ الف و٧١٢ سيدة مستهدفة بالمشروع.

ويشهد الاحتفال الدكتورة سحر السنباطي، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوي وزارة الاوقاف، وممثلى عن المجلس القومى للمراة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.