أخبار مصر | "التضامن" تنظم احتفالية كبرى في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنظم احتفالية كبرى في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد بعد قليل، وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، احتفالية كبرى تنظمها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، في إطار فعالياتها للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وتنظم الوزارة في أول أيام الإحتفالية، عددا من المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية، وفي اليوم الثاني تنظيم أنشطة فنية وتعبيرية مختلفة باستخدام الألوان.

ويشارك في الاحتفالية 300 من أبناء مؤسسات الإعاقة التابعة للوزارة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري بحدائق القبة وحلوان والمرج، وأبناء مجمع خدمات الإعاقة الشامل وأبناء مركز علاج الشلل الدماغي، ومركز علاج التوحد التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

ويذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لـ650 من متحدي الإعاقة الذهنية في 7 مؤسسات للرعاية في حلوان والجيزة وحدائق القبة وعين شمس والمرج بالإضافة إلى مركز علاج الشلل الدماغي ومركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس.