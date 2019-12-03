أخبار مصر | برلماني: تطبيق "دور" فكرة مبتكرة وفعالة في القضاء على انتشار القمامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تطبيق "دور" فكرة مبتكرة وفعالة في القضاء على انتشار القمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالاستعانة بالتكنولوجيا ضمن المنظومة الحكومية الإلكترونية لرصد المخلفات والقمامة، قائلا: تطبيق "دوّر" الجديد قائم على مشاركة المواطن بنفسه بنقل صور لتجمعات القمامة، وإرسالها عن طريق هاتفه المحمول.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ التطبيق في بعض أحياء محافظة القاهرة كمرحلة أولى، وحقق نجاحا ملحوظا، حيث أن المواطن هو الأكثر حرصا على إزالة القمامة من أمام منزله أو بالحي الذي يسكنه.

وطالب بضرورة العمل على تنفيذ التطبيق في جميع مناطق الجمهورية، وتجهيز آليات للتعامل مع الشكاوى والصور التي يرسلها المواطن ويسجلها على التطبيق، من خلال تحرك الجهات المعنية لسرعة التعامل مع القمامة والمخلفات الضارة في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام النظام الرقمي بالاشتراك في تطبيق" دور "عبر الهاتف المحمول، والذي يعتمد على رصد ومراقبة أماكن إلقاء القمامة من خلال التقاط صوره لمكان القمامة، وإرسالها إلى الشركة، ومن ثم التعامل معها سريعا.