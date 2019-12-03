أخبار مصر | بتكلفة 20 مليون جنيه.. "راشد" يتابع أعمال الرصف بشارع المطار بحي شمال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 20 مليون جنيه.. "راشد" يتابع أعمال الرصف بشارع المطار بحي شمال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بشارع المطار بحي شمال الجيزة وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأكد المحافظ أنه جارٍ رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بطول 3 كم وبتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير المحاور المرورية الرئيسية لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.

وأضاف "راشد" أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد محور مروري هام وحيوي حيث يربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتي إمبابة والبراجيل.

ونوه بإزالة كافة التعديات الموجودة بالشارع لاستكمال اأعمال تطويرة حيث سيتم تدعيمه بأعمدة إنارة ليد حديثة لإضائته وتطوير الجزيرة الوسطي وتدعيمها بالزراعات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للشارع خاصة إنه كان يعاني من سوء حالة الرصف منذ سنوات.

ووجه رئيس حي شمال بالتنسيق مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان للإنتهاء من اعمال الرصف والتطوير في اسرع وقت ممكن لما للشارع من اهمية وشريان مروري رئيسي.

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كما تفقد المحافظ اعمال رصف وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع الأقصر والتي شملت علي تركيب بلاط انترلوك لعدد 10 حارة وشارع ضيق ومتفرعات شارع ترعة بشتيل والتي شملت علي تركيب بلاط انترلوك لـ 19 حارة وشارع ضيق وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري وإستكمالاً للأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث تأتي الاعمال في إطار حرص المحافظة باعطاء اولوية في الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.

وأكد المحافظ علي رئيس حي شمال بالتأكد من تنفيذ الاعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية للطرق بالتنسيق مع مديرية الطرق مع التنبيه علي الشركة بضرورة نهو العمال في اسرع وقت ممكن.

ووجه راشد رئيس حي شمال، بمواصلة اعمال تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الانارة وازالة كافة الاشغالات وترميم الارصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات بإستغلالها والتعدي عليها والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

موكداً علي المتابعة الجادة لشركات المرافق اثناء تنفيذ تصاريح الحفر للتاكد من التزامها بالحفر طبقاً للكروكي للمسارات المحددة في التصريح وذلك حفاظاً علي حالة الأرصفة بالشوارع من الإتلاف ولسهولة اعادة الشيء لأصله بها.

رافق المحافظ اللواء تامر ابو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ اسامة السقعان رئيس حي شمال.

