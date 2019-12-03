أخبار مصر | رئيس جنوب السودان يستقبل الدكتور علي عبد العال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب السودان يستقبل الدكتور علي عبد العال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية جنوب السودان

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان،

وفى مستهل اللقاء نقل الدكتور علي عبدالعال للرئيس سيلفا كير تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه العميق والكامل لجنوب السودان من مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حريصة على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام المنشط هناك.

وأكد حرص مصر على دعم جنوب السودان، بكافة الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان، مبديًا ترحيبه بمشاركة سيلفا كير في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وشدد الدكتور على عبد العال على أن مصر تولي أهمية قصوى لدعم اتفاق السلام سياسيًا ودبلوماسيًا ولوجستيًا، مؤكدًا على حرص مصر على دعم جنوب السودان بكافة الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان.

Advertisements

على الصعيد البرلماني، أعرب الدكتور على عبدالعال عن حرص مجلس النواب المصري على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين مصر وجنوب السودان عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.

من جانبه، أعرب سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان عن سعادته البالغة باستقبال الوفد البرلمانى المصرى رفيع المستوى وطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على أن مصر بمثابة الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة وأن تلك الزيارة إنما تمثل رسالة دعم إيجابية لدولة جنوب السودان.

وأشاد سلفا كير بمهارات المصريين وقدراتهم متوقعًا زيارة عدد الشركات المصرية العاملة في جنوب السودان بعد استقرار الأوضاع.