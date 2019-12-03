أخبار مصر | اعتماد الحساب الختامي لصندوقي التأمين الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتماد الحساب الختامي لصندوقي التأمين الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماعه الــ "66" برئاسة " غادة والى "وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تم إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية القومية للتأمين الاجتماعى للعام المالى 2018 2019.

وأشارت "والي" إلى أن اجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى2018 2019 بلغت 239،2 مليار جنيه مقابل 216،2 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 10،6 %، بينما بلغت قيمة التأمينات المنصرفه عن العام المالى 2018 2019مبلغ 178،4 مليار جنيه مقابل 153،9 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 15.9 %.

وقد أوضح سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بلغت ما قيمته 102،1مليار جنيه مقابل مبلغ 93،4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفه 92،9 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 2019مقابل 77،7 مليار جنيه عن العام السابق.

ومن جانبه أشار محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بلغت ما قيمته 137،1 مليار جنيه مقابل مبلغ 122،8 مليار جنيه عن العام المالى السابق كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفه 85،5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 2019 مقابل 76،2 مليار جنيه عن العام السابق.