أخبار مصر | "أطفال بلا مأوى" تنشئ وحدتي تطوع في مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أطفال بلا مأوى" تنشئ وحدتي تطوع في مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، عن تدشين وحدتين تطوع في مؤسسات الرعاية الإجتماعية التابعة للبرنامج، وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للتطوع.

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي، أن البرنامج وبالتنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية قام بتدشين وحدتين تطوع في مؤسسة مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية ومؤسسة فتيات العجوزة لتنفيذ برامج وانشطة تحقيقًا للمصلحة الفضلي الأطفال وايمانًا بأهمية نشر ثقافة التطوع وإستثمار قدرات طلاب الجامعات.

وأوضح يوسف أنه تم عمل لقاءات لمقابلة المتطوعين وإختياراهم ووضع خطة عمل داخل المؤسسات ومعاونة الجهاز الوظيفي في تنفيذ الاهداف المخططة.

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وطالب يوسف المتطوعين المهتمين بقضايا الطفولة أن يتقدموا عبر موقع الوزارة لملأ الإستمارة او التواصل عبر صفحة الفيس بوك، موكدا أن البرنامج بصدد تعميم وحدات التطوع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج وممارسة بعض الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية مع الأبناء وتعزيز الجانب التوعوى والأدراكى لدى الأبناء عن طريق بعض من المناهج والأنشطة الممنهجة والتى تستهدف تعديل سلوك الأبناء وإستثمار طاقتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الأجتماعي.