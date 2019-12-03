شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تدشين وحدتي تطوع بمجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية ومؤسسة فتيات العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي تدشين وحدتي تطوع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج، الأولى في مجمع الدفاع الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية والثانية بمؤسسة فتيات العجوزة.

وقال حسني يوسف، مدير البرنامج، في تصريحات صحفية الثلاثاء، «إنه بالتنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية تم تدشين وحدتي التطوع لتنفيذ برامج وأنشطة تحقيقا لمصلحة الأطفال، وإيمانا بأهمية نشر ثقافة التطوع واستثمار قدرات طلاب الجامعات».

Advertisements

وأضاف «أنه تم عمل لقاءات لمقابلة المتطوعين واختيارهم ووضع خطة عمل داخل المؤسسات ومعاونة الجهاز الوظيفي في تنفيذ الأهداف المخططة، مطالبا المتطوعين المهتمين بقضايا الطفولة بالتقدم عبر موقع الوزارة وملء الاستمارة أو التواصل عبر صفحة (الفيس بوك)».

وأوضح أن البرنامج بصدد تعميم وحدات التطوع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج، وممارسة بعض الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية مع الأبناء، وتعزيز الجانب التوعوي والإدراكي لديهم عن طريق بعض المناهج والأنشطة الممنهجة، والتي تستهدف تعديل سلوك الأبناء واستثمار طاقتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ، بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر)، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات؛ لإنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن، بالإضافة إلى 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

وناشدت وزارة التضامن، المواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة (16439) أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.