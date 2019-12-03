شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان الأزمات المفتوحة في الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد تناولًا خلاله الأوضاع المتأزمة على الساحة الإقليمية، لاسيما الأزمات المفتوحة في عدد من الدول العربية كسوريا وليبيا.

واتفق الوزيران على أهمية العمل للإسراع بالتحرك نحو الحلول السياسية للأوضاع المتأزمة، على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كريمة مع التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف والحيلولة دون التدخلات في الشأن العربي التي تعمل منذ سنوات على تعزيز وضع تيارات التطرف في المنطقة.

كما اتفق الوزيران على تكثيف التواصل في المرحلة القادمة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من الأشقاء الليبيين ومن الدول الشقيقة والصديقة لليبيا.