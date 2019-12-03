شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة لقنوات الإخوان: «مش بشم ولا بسكر ولا بلعب قمار عشان أكون معاكم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو في صفحتها على موقع «فيسبوك»، تحدثت فيه عن سبب اختفائها فجأة من شاشات التليفزيون، وذلك في ضوء تعليقها على حكم براءتها الذي صدر السبت الماضي من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.

وقالت وهبة: «الحمد لله الشكر لقضاء مصر العادل، ومبروك لكل ضيوفي الأعزاء، وبرنامج عمل فريق شيخ الحاره، والإعلامي الكبير طارق نور، والفنانة الكبيرة رانيا يوسف، وقناه القاهره والناس، على صدور حكم البراءة في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج، وأشكر زوجي العزيز المحامي الكبير علاء عابد، والمحامين أعضاء مؤسسته القانونية».

ونشرت وهبة فيديو تعلق على الحكم فيما بعد، أشارت فيه إلى أنها لم تتعاقد حتى الآن مع أي قناة فضائية مصرية بسبب الشرط الذي تضعه للتعاقد، وهو عدم وجود قيد على الحديث أو سقف لمناقشة القضايا.

وأضافت في الفيديو أن من حقها كمذيعة أن تتحدث دون وجود قيد أو تعليمات بالحديث في موضوعات دون غيرها.

وقالت في الفيديو: «إيه المشكلة لما انتقد الرئيس، مفيش حد فوق النقد، هل كلامي ده ممكن يخليهم يحطوني في ترقب الوصول وأنا راجعه مصر وأدخل في تحقيقات؟، لماذا وضعتم سورا كبيرا حول الوزراء والمحافظين والسفراء.. نريد أن يرتفع السقف.. نريد أن نتنفس.. عاوزين أكسجين».

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وفي فيديو جديد، خرجت وهبة، اليوم الثلاثاء، للرد على بعض قنوات الإخوان التي دعتها للانضمام لها عقب الفيديو الأول.

وقالت في الفيديو الجديد: «أنا بشكر كل الناس اللي دعتني للانضمام، زي محمد على الحقيقة أنا مش هقدر.. أنا لا بشم ولا بسكر ولا بلعب قمار، فمش هينفع.. المرة الجاية.. الفيديو بتاع امبارح للأسف كان برومو البرنامج الجديد مع قناة أون، أنا ماضية معاهم من شهر».

وواصلت: «هو كل الناس محمد على ولا إيه، أنا بسمة وهبة، اللي بتقولوا بتدافع عن البلد والنظام، أمال أطلع أبيع البلد زيكم؟».

واختتمت: «بتقولوا بتقبض وبتاخد كام مليون، كام مليون ايه، أنا بشتري البلد انتوا بتبيعوا البلد، انتوا اللي بتاخدوا ملايين، فمتغلطوش الغلطة دي تاني.. وأشوفكم في البرنامج الجديد».

بسمة صاحبت الفيديو بتعليق قالت فيه: «انا مش هبيع مبادئي ولا بلدي لأني لا بشم ولا بسكر ولا بلعب قمار ولا واكلة فلوس أيتام ولا عليًا شيكات وكل كلمه تخص الحرية اتقالت في الفيديو حتحصل في البرنامج إن شاء الله.. حتشوفوا وتتعلموا يعني إيه وإزاي حرية الرأي والتعبير يا متآمرين».