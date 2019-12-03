شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 5 في اصطدام مركب صيد بموقع بترولي شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، الثلاثاء، في حادث اصطدام مركب صيد بموقع بترولي بمنطقة الجمشة شمال الغردقة بمدخل خليج السويس الجنوبي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للمنطقة الشاطئية المواجهة للحادث، ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر قد تلقت إشارة استغاثة، الثلاثاء، من أحد مراكب الصيد بمنطقة الجمشة شمال الغردقة، بنشوب حريق بالمركب أثناء إبحاره بعد اصطدامه بموقع بترولي، ورفعت الأجهزة المختصة من استعدادتها للتعامل مع الإشارة.

من جانبه، قطع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، زيارته الأولى لمدينة رأس غارب، لمتابعة حادث اصطدام مركب صيد بالموقع البترولي، وانتقل لمستشفى الغردقة لمتابعة حالة المصابين الخمسة الذين تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام.