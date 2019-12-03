شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عوض: ميناء دمياط أحد أهم موانىء البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط واحد من 15 ميناء تجاري في مصر، وأنه أحد أهم موانىء البحر المتوسط، مضيفا أنه يتميز بقربه من ميناء قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، مشيرا إلى أنه أول ميناء في مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية .

وأشار عوض، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، الثلاثاء، إلى أن ميناء دمياط أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المترقية على الأرصفة بالكهرباء، لافتا إلى أن الميناء يحتوي على 22 كيلو مترا، طرق برية متصلة بالطريق الدولى الساحلي، منها شبكة طرق تصل إلى شرق الدلتا وكافة أنحاء الجمهورية.

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وأوضح أن مساحة ميناء دمياط الكلية تبلغ نحو 11.8 مليون متر مربع، منها المسطح المائي الذي يبلغ 3.9 مليون متر مربع، ومساحة فيما تصل مساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع.

وعقب الرئيس السيسي، على كلمة وليد عوض، قائلا: «قلتم إن زمن الانتظار في ميناء دمياط من 70 ساعة إلى 80 ساعة، ما يعني الاستفادة من عشر ساعات.. هل من الممكن تقليل المدة، ولو كان ممكن ما هو المطلوب عمله، وكم تبلغ التكلفة؟».

وأجاب رئيس مجلس إدارة الميناء بالقول: إن الميناء يطبق نظام «الدخول الآني للسفن» ما يصطلح عليه «جاست إن تايم»، وقال إن جميع السفن لا تستطيع الدخول في وقت واحد، حيث إن ربان السفينة يدخل منطقة الانتظار ويقوم المرشد بالصعود على متنها.. وبالنسبة للسفن الموجود في المياه أو في منطقة الانتظار ولا تحتاج إلى أخذ عينة منها يتم إدخالها على الرصيف لتطبيق الإجراءات الجمركية بإدارة الصادرات والواردات.

وعقب السيسي على رئيس مجلس إدارة الميناء، متسائلا «كم يبلغ المعدل العالمي لأفضل ميناء في العالم وكم سعة انتظار؟، ليرد رئيس ميناء دمياط قائلا إن هناك تفاوتا في معدلات وجود السفن بالميناء فهناك شهور يزداد معدل وجود السفن، وأخرى يقل هذا المعدل»، موضحا أن مدة الانتظار تتراوح ما بين سبعة أيام وأقل وقد تم خفض هذه المدة إلى 3 أيام.