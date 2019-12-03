شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تطلق هاشتاج «#لا_للانتحار».. وتؤكد: كبيرة من الكبائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر، بجانب إطلاقها هاشتاج «#لا_للانتحار»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وجاء في رسالة الدار: «الانتحار جريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين».

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