شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة حلوان تنظم مؤتمرا حول الصحة النفسية وتحدى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمى الأول لقسم التمريض النفسى والصحة النفسية بكلية التمريض جامعة حلوان تحت عنوان" الصحة النفسية وتحدى الإدمان.. بوابة مصر للتنمية المستدامة 2030"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت فعاليات المؤتمر وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، عن جامعة القاهرة، مناقشة سبل تعزيز الوعى عن الصحة النفسية والإدمان وكيفية عمل نمط حياة صحية للمرضى المدمنين، والتعرف على الاتجاهات المتقدمة فى الصحة النفسية وتقييم هذه الاتجاهات، كما عرض المؤتمر مجموعة من المحاور وهى ضرورة الوعى بأهمية الصحة النفسية والادمان وأهمية اتباع نمط حياة صحى للمرضى المدمنين والاتجاهات المتقدمة فى الصحة النفسية.

واستعرض المؤتمر مجموعة من الأبحاث فى مجال التمريض حول التغيرات العضوية فى المخ مع اضطراب الإدمان، كما ناقش بحث عن الوعي بالصحة العقليه ووسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك بحث عن تعديل نمط الحياة للمدمنين تجاه مراحل التعافي، والصحة العقلية للسيدات، كما قدم المؤتمر بحث حول خداع عينة تحليل المخدرات، وآخر عن التوجهات الاستراتيجية للصحة العقلية للاطفال والمراهقين، وكذلك الصحة العقلية وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى بحث حول دعم اسكان المدمنين والمرضى العقليين، وبحث عن اضطراب الصحة العقلية واخر عن دور التمريض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.