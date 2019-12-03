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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل ممثل صندوق القروض الإيطالى للتعاون فى تطوير "شق الثعبان" والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الإيطالية التى تتسم بالتنوع فى جميع المجالات ومن أهمها صناعة الرخام والجلود والأثاث وهى المجالات التى تحتل فيها مصر ترتيباً عالمياً مشيراً إلى ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الايطالية في تطوير منطقة شق الثعبان لتطوير صناعة الرخام والجرانيت التى تشتهر بها إيطاليا من خلال تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفى اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة لتطوير شبكة الطرق والصرف والخدمات، وإنشاء منطقة لوجيستية، وإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الرخام والاستفادة منها وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إضافة عوائد متميزة للدخل القومى المصرى.
وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت جنباً إلى جنب مع عدد من المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث بالاستعانة بخبرات دول العالم وفى مقدمتهم إيطاليا بهدف توفير فرص عمل وزيادة فرص تصدير المنتج المصرى.
وأكد الدكتور لوكا ماشى، ممثل صندوق الودائع والقروض الإيطالى أن الصندوق مؤسسة مالية تتبع وزارة المالية الايطالية ويبلغ رأس ماله حوالى 400 مليار يورو وأغلب الأنشطة التى يقوم بدعمها لابد أن يكون لها طابع اجتماعى وبيئي وتساهم فى توفير فرص عمل كقطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع الصناعى، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها لمنطقة شق الثعبان أعطته انطباعا جيداً عن الشركات العاملة بالمنطقة وعدد العاملين بها خاصة بعد التحولات التى تشهدها منطقة شق الثعبان حالياً.
وأشار ممثل الصندوق إلى هناك فرص كثيرة للتعاون مع شركات الرخام بمنطقة شق الثعبان لزيادة قدرتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير أحدث الآلات والماكينات لها.
وخلال اللقاء طرح عدد من مستثمرى شق الثعبان بعض الأسئلة على الدكتور لوكا ماشى بشأن الشروط التى يضعها الصندوق لمنح قروضه وقيمة الفائدة عليها .
محافظ القاهرة خلال اجتماعه مع الوفد الإيطالى
محافظ القاهرة خلال اجتماعه مع الوفد الإيطالى
محافظ القاهرة خلال اجتماعه مع الوفد الإيطالى
محافظ القاهرة خلال اجتماعه مع الوفد الإيطالى
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