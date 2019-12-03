شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح القطط المؤذية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين وأجاب الفيديو عن سؤال :" هل يجوز قتل القطط المؤذية؟"
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"القتل إجراء مؤخر جدًا، فلو مثلا هناك قطة تهاجمنا تعتدى علينا أو أى حيوان ما، نتصل بالجهات المختصة بمكافحة الحيوانات الضالة، أو نحاول وضعها فى شوال مثلا ونسربها بعيدا عن المنطقة".
وتابع ممدوح:"إذا كانت هناك صعوبة فى السيطرة على هذا الحيوان ولا توجد أى وسيلة لردعه إلا القتل، إذن يتم قتله بشكل رحيم بلا تمثيل ولا إيلام"
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