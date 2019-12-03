شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لمتحدى الإعاقة بكلية الدراسات العليا للطفولة والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى الاحتفالية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وتأتى احتفالية مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة باليوم العالمى لمتحدى الاعاقة " برئاسة وبحضور الدكتورة هويدا حسنى الجبالى عميد الكلية، ومحمد رزق البحيرى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتتضمن الاحتفالية عدة فقرات مختلفة والعروض الغنائية والألعاب للأطفال.
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