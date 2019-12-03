شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يلتقى الباحثين المقبولين بمدرسة العلوم النووية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم الثلاثاء، الباحثين المقبولين بالمدرسة الشتوية التدريبية بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا لعام 2019، حيث فاز بالمنحة 26 من شباب الباحثين من 21 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى من أصل 500 متقدم من مختلف انحاء الجمهورية، وترعى الأكاديمية هذا البرنامج ضمن اتفاقية التعاون المشترك منذ عام 2009 بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا.

وأكد عبد الغفار بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن أكاديمية البحث العلمى، أن استجابة لرغبة الدولة فى خوض غمار الاتجاه النووي السلمي لإنتاج الطاقة، تسعى الأكاديمية من خلال برامجها إلى بناء جيل من العلماء والباحثين القادرين على إدارة وتطوير تكنولوجيات المستقبل وأن هذا البرنامج الذى ترعاه الأكاديمية، ساهم فى حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب فى الحصول على منح دراسية (ماجستير ودكتوراه) فى مجالات متقدمة فى العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية من جامعات روسيا ودول العالم الأخرى.

وفى هذا السياق أوضح الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى اثناء لقاءه بالمقبولين، أن أهم مؤشرات ونتائج نجاح هذا التعاون المشترك بهذه الاتفاقية تدريب وتأهيل أكثر من 298 من شباب الباحثين المصريين فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية، بهدف بناء القدرات فى هذا المجال الحيوى، هذا وستتحمل المدرسة كافة التكاليف من تذاكر سفر وإقامة وتتيح للشباب التدريب النظرى والعملى فى المفاعلات النووية والمعجلات والمعامل المتقدمة ذات الصلة بمدينة دوبنا بروسيا.