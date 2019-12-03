شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنشاء وحدتى تطوع فى مجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية ومؤسسة فتيات العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، تدشين وحدتى تطوع فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج، فى إطارالاحتفال باليوم العالمى للتطوع.

وصرح حسني يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى أن البرنامج وبالتنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية قام بتدشين وحدتين تطوع فى مؤسسة مجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية ومؤسسة فتيات العجوزة لتنفيذ برامج وأنشطة تحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال وإيماناً باهمية نشر ثقافة التطوع واستثمار قدرات طلاب الجامعات.

وأوضح يوسف أنه تم عمل لقاءات لمقابلة المتطوعين واختياراهم ووضع خطة عمل داخل المؤسسات ومعاونة الجهاز الوظيفى فى تنفيذ الأهداف المخططة.

Advertisements

وطالب يوسف المتطوعين المهتمين بقضايا الطفولة أن يتقدموا عبر موقع الوزارة وملء الاستمارة أو التواصل عبر صفحة الفيس بوك، كما أن البرنامج بصدد تعميم وحدات التطوع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج وممارسة بعض الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية مع الأبناء وتعزيز الجانب التوعوى والأدراكى لدى الأبناء عن طريق بعض من المناهج والأنشطة الممنهجة والتى تستهدف تعديل سلوك الأبناء واستثمار طاقتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى فى 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال.

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعى المواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعى.