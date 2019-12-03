شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توفير جميع المستلزمات لمحصول القمح لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "الشناوى"، لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان مرورية تعمل حاليا على متابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، لافتا إلى عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع رئيس الخدمات الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: توفير جميع المستلزمات لمحصول القمح لزيادة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.