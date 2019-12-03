شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توفير جميع المستلزمات لمحصول القمح لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية فى وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة والتقاوى"، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة، وزيادة الإنتاج الموسم الجارى.

وأضاف "الشناوى"، لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان مرورية تعمل حاليا على متابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، لافتا إلى عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

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وتابع رئيس الخدمات الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.