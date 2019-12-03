شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا حتى نهاية مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أنه تم فتح باب القبول بالجامعة للراغبين فى تسجيل أماكنهم بالمدينة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية، على أن يستقبل المقر الرسمى للمدينة والكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة الطلاب على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس وحتى نهاية شهر مارس 2020، وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمى لمدينة زويل.

وقال بيان صادر عن مدينة زويل، إنه على الطلاب المتقدمين في حجز أماكنهم اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى، وكذا المقابلة الشخصية، وذلك بتخفيض 30% على مصروفات السنة الأولى فقط للطلاب المتقدمين خلال هذه الفترة حال استيفاء جميع شروط القبول المبدئي ودفع المصاريف السنوية الكاملة قبل 31 مارس 2020.

وتابع البيان، أن الدراسة بالجامعة تهتم بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. كما تشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات .