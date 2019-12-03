شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا حتى نهاية مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أنه تم فتح باب القبول بالجامعة للراغبين فى تسجيل أماكنهم بالمدينة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية، على أن يستقبل المقر الرسمى للمدينة والكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة الطلاب على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس وحتى نهاية شهر مارس 2020، وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمى لمدينة زويل.
وقال بيان صادر عن مدينة زويل، إنه على الطلاب المتقدمين في حجز أماكنهم اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى، وكذا المقابلة الشخصية، وذلك بتخفيض 30% على مصروفات السنة الأولى فقط للطلاب المتقدمين خلال هذه الفترة حال استيفاء جميع شروط القبول المبدئي ودفع المصاريف السنوية الكاملة قبل 31 مارس 2020.
وتابع البيان، أن الدراسة بالجامعة تهتم بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. كما تشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات .
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا حتى نهاية مارس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.