شكرا لقرائتكم خبر عن اﻹعلام المائى يوعى طالبات مدرسة عبد الله بن رواحة بنات بالجيزة بترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى ندوة توعية مائية لطالبات مدرسة عبد الله بن رواحة بترشيد استهلاك المياه.

وتناولت الندوة التأكيد على أهمية الماء، كما تم التعريف بالتحديات المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على إستراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية.

ركزت الندوة على ضرورة التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

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كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابى المنوط بشباب الوطن فى الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات.

كما تم التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشبد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.