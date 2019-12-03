شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن قنا يحيل ضابطين للتفتيش لاشتباكهما بالأيدى أمام المساجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إحالة نائب مأمور قسم قنا، ونائب المأمور للخدمات الأمنية، للتفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بسبب مشاجرة بالأيدى داخل القسم لوجود خلافات فيما بينهما. Advertisements وقال مصدر أمني إن خلاف نشب صباح اليوم الثلاثاء، بين المقدم أحمد عباس مأمور قسم قنا، والرائد هاني حسن، نائب المأمور للخدمات الأمنية، داخل قسم شرطة بندر قنا بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى الشجار بالأيدى، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات، أمام المساجين والضباط والأفراد بمركز الشرطة. وتم عمل مذكرة وإحالتهما للتفتيش بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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