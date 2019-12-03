شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: 1.2 مليون مواطن استفادوا من مشروعات الرياضة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن عدد المستفيدين من مشروعات الوزارة فى محافظة دمياط تخطى الـ 1.2 مليون شخص، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات الرياضية والشبابية في محافظة دمياط بلغت 367 مليون جنيه.

وقال خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، بحضور الرئيس السيسى، أنه تم تفعيل منظومة الربط الإلكترونى فى محافظة دمياط منذ مايو 2019، مع دعم الأنشطة الشبابية بمحافظة دمياط وفقا للخطة القومية والاحتياجات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأنشطة التى تقدمها الوزارة تشمل الشرائح العمرية كافة، مؤكدا أنه يتم العمل على الأرض مع الشباب من خلال برامج التأهيل لسوق العمل.