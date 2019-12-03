شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: الضبعة ستكون مثال يحتذى به فى إفريقيا والعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف كوفتانوف، خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى العربى الـ 5 حول آفاق توليد الكهرباء و إزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النووية، أن محطة الضبعة النووية ستكون مثال يحتذى به فى الدول العربية وإفريقيا التى ترغب فى إنشاء محطات نووية فى المستقبل، لافتا إلى أن مصر دولة يحتذى بها فى كيفية أن تتحول الدول إلى دولة متطورة وناجحة.
وتابع: أهم التحديات التى واجهت روساتوم عند بدء العمل بالمحطة النووية بالضبعة كانت تتمثل فى بعض المشاكل فى البنية التحتية، لافتا إلى أن روساتوم لديها خبرة طويلة فى مجال إنشاء المحطات النووية جعلها تنجح فى التغلب على هذه التحديات.
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