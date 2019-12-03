شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يسلم شهادات تخرج برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليم شهادات التخرج لتأهيل 20 شاباً من العاملين بقطاع البترول من الإدارة المتوسطة الذين قامت شركة هاليبرتون بتدريبهم ضمن برنامج تنمية الموارد البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة هاليبرتون العالمية وفي مناسبة مرور 100 عام على تأسيس الشركة بحضور عدد من قيادات قطاع البترول والسيد كولبي فيوسر نائب رئيس شركة هاليبرتون لمصر وليبيا .

وخلال كلمته وجه الوزير الشكر لجميع كوادر برنامج الإدارة المتوسطة الذين أتموا البرنامج على التزامهم وتركهم انطباعاً جيداً عن شباب قطاع البترول، مؤكداً أن العنصر البشري يعد أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع، ولذلك تم ادراج برنامج متخصص لتنمية الكوادر البشرية ضمن استراتيجية القطاع للتطوير والتحديث من خلال تنفيذ برنامج تحويلي متكامل لقطاع البترول والغاز في مصر لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وضع نظام كفء وشامل لإعداد الكوادر الشابة لجميع العاملين بالقطاع بدءاً من الشباب ووصولاً إلى مناصب الإدارة العليا.

وأكد «الملا»، أن تطوير إمكانات ومواهب الشباب يسهم في استدامة نجاحات القطاع، ولذلك صممت وزارة البترول برنامج تطوير متخصص للإدارة المتوسطة بهدف بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على قيادة مستقبل البترول المصري، مثمناً دور ومشاركة الشركاء الأجانب في دعم هذا البرنامج.

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وأشار الوزير إلى أهمية برنامج السلامة والأمن الصناعي في جميع مجالات صناعة البترول بمختلف أنشطتها، مؤكدا على أهمية التزام الجميع بمعايير السلامة، وأن جواز مرور العاملين للترقي للوظائف القيادية أن يمارسوا هذا النشاط على أرض الواقع لتأصيل هذا الفكر لدى جميع العاملين .

وأضاف الوزير أن البرنامج قدم رؤية واسعة النطاق حول صناعة البترول والغاز مع التركيز بشكل أساسى على أنشطة قطاع البترول الفنية الأساسية في مجالات الاستكشاف والانتاج والحفر بالاضافة إلى المهارات الادارية الرئيسية مثل التفكير الاستراتيجى والتمويل والمهمات والمشتريات، مشيراً إلى تلقى البرنامج لردود فعل ايجابية من المشاركين وفريق هاليبرتون نحو الموضوعات والخبرات المكتسبة من العملية التدريبية.

كما أكد «الملا»، أن البرنامج يعد نموذج للشراكة المتميزة التي يحظى بها قطاع البترول مع شركائه من شركات البترول العالمية لما بذل فيه من جهود مشتركة لتحديد إطار مناسب للعناصر الشابة في المجالات الفنية والإدارية للعمل والتميز وخوض تجارب جديدة.

وفي ختام كلمته أشاد الوزير برغبة شباب قطاع البترول في العمل وبذل الجهد وأخذ زمام المبادرة للتقدم وضمان استدامة انجازات قطاع البترول ومن أجل المساهمة الفعالة في تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع وللوطن.